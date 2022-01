Simona Halep apare și la Melbourne, și în metavers: Australian Open are versiunea sa virtuală, începând cu 2022

Australian Open 2022 se desfășoară nu doar la Melbourne, ci și în metavers, pe platforma Decentraland. AOmetaverse a invitat fanii tenisului să se alăture comunității virtuale în prima zi a concursului.

„Porțile sunt deschise! Australian Open e live în Decentraland, așa că haideți, intrați și explorați!” au scris AOmetaverse pe Twitter.

Fanii tenisului pot să socializeze și să devină colecționari în cadrul Openului Australian organizat în lumea virtuală a celor de la Decentraland, alegând să achiziționeze una dintre cele 6776 de NFT-uri numite „Art Ball,” care corespund anumitor părți ale terenurilor de tenis în mărime de 19x19 centimetri.

Mai exact, orice proprietar al acestor NFT-uri va fi recompensat cu brățări, haine sau diverse articole virtuale din sfera tenisului în momentul în care o lovitură direct câștigătoare va ateriza pe suprafața de joc pe care o deține.

Cel mai interesant e că deținătorii NFT-urilor aferente zonelor de teren în care vor cădea mingile de meci, care vor consemna sfârșitul partidelor vor primi câte o minge utilizată la Melbourne în meciul respectiv.

„Cu această nouă tehnologie, fanii globali ai tenisului vor avea oportunitatea de a participa la Australian Open 2022 într-un mod care nu a mai fost disponibil până acum,” a declarat directorul turneului, Craig Tiley, notează Cryptonita.

