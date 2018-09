SIMONA HALEP - ONS JABEUR, LIVE 11:30 | Prima intalnire dintre cele doua jucatoare! Cum s-a antrenat Simona inainte de primul meci de la Beijing. VIDEO

Urmareste meciul dintre Simona Halep si Ons Jabeur live pe www.sport.ro!

UPDATE: Simona Halep a efectuat antrenamentul oficial dinaintea partidei cu Ons Jabeur. Romanca arata bine pe teren, returneaza puternic si se misca bine.

Simona Halep incepe turneul de la Beijing cu partida din primul tur al competitiei impotriva tunisiencei Ons Jabeur. Este o intalnire in premiera intre cele doua.

Simona Halep vine dupa ce a pierdut in turul al doilea la Wuhan, chinuita de accidentarile la spate si la coapsa, in compania Dominikai Cibulkova.

Inainte de debutul la Beijing, Simona Halep a explicat, la conferinta de presa, ca nu este refacuta 100%.

"Am facut tratament, fizioterapie si masaj. Muschiul inca este incordat, asa ca trebuie sa am grija. Ma simt mult mai bine, fac tratamentul in fiecare zi si ma ajuta mult. Am incredere ca voi fi bine. Eu cred ca m-am recuperat destul de bine. In momentul acesta nu sunt inca suta la suta, dar cu siguranta, cand voi incepe, o sa fie mai bine", a spus Simona la conferinta.

"E greu sa am asteptari, pentru ca vin dupa mica accidentare de la Wuhan, dar abia astept sa inceapa, sa dau totul pe teren si am incredere ca va fi bine. Inainte de meci, duminica, mi-am intepenit spatele in timpul antrenamentului, apoi nu am putut sa ma misc vreo doua zile. Am incercat ca joc, am dat tot ce am putut, dar nu a fost suficient pentru a castiga meciul", a completat Halep.

Halep trebuie sa joace bine la Beijing, pentru ca are de aparat puncte importante. Anul trecut, Simona a jucat finala la openul chinez si a urcat pentru prima data pe locul 1 in clasamentul WTA.

Simona Halep poate ramane pe primul loc WTA daca reuseste rezultate bune la Beijing, Moscova si Turneul Campioanelor, insa soarta sa depinde si de ceea ce fac principalele adversare, daneza Caroline Wozniacki si nemtoaica Angelique Kerber. Aceasta din urma nu are puncte de aparat, deci poate castiga teren in cazul in care Halep nu reuseste un parcurs bun.

Simona Halep intra in competitia de la Beijing dupa trei esecuri consecutive si o intalneste pe Ons Jabeur. Jucatoarea din Tunisia le-a pus probleme romancelor in trecut. In acest an, la Bucuresti, ea a eliminat-o in primul tur pe Irina Begu.

Ons Jabeur are 24 de ani si este numarul 113 WTA. Cea mai buna clasare a sa este cea din octombrie 2017, atunci cand a urcat pana pe locul 83 mondial. Este, la momentul actual, cea mai buna jucatoare de tenis a Africii.

Confruntarea de la Beijing dintre Simona Halep si Ons Jabeur incepe de la ora 11:30 si este LIVE pe www.sport.ro.