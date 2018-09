HALEP BEIJING | Simona si-a aflat adversara din primul tur! E o premiera: Le-a facut probleme romancelor

Simona Halep a aflat cu cine va juca in primul tur la Beijing.

Favorita numarul 1 de la turneul din China, Simona Halep, se va infrunta in turul 1 la Beijing cu Ons Jabeur din Tunisia. Aceasta din urma a jucat la Bucuresti in acest ani, invingand-o in prima mansa pe Irina Begu cu scorul de 6-2, 6-1.

Ons Jabeur a trecut de calificari pentru a ajunge pe tabloul principal la Beijing.

Halep si sportiva din Tunisia nu s-au mai intalnit niciodata.

Simona Halep ia startul la Beijing avand trei infrangeri la rand in circuit si trebuie sa lupte pentru un traseu cat mai bun, avand in vedere ca are de aparat puncte importante. Anul trecut, Halep a fost finalista in China, urcand pentru prima data pe locul 1 WTA.