HALEP BEIJING | Anuntul ingrijorator facut de Simona la conferinta de presa! "E greu sa am asteptari"

Simona Halep urmeaza sa evolueze la turneul de la Beijing.

Simona Halep a parasit competitia de la Wuhan inca din turul al doilea, primul jucat de ea acolo, fiind chinuita de o accidentare la spate si la coapsa.

Romanca trebuie sa revina, insa, in circuit, saptamana viitoare, la Openul de la Beijing, acolo unde a urcat, pentru prima data in cariera, pe locul 1 mondial.

Totusi, la conferinta de presa dinaintea turneului aceasta a marturisit ca nu a scapat inca de probleme.

"Am facut tratament, fizioterapie si masaj. Muschiul inca este incordat, asa ca trebuie sa am grija. Ma simt mult mai bine, fac tratamentul in fiecare zi si ma ajuta mult. Am incredere ca voi fi bine. Eu cred ca m-am recuperat destul de bine. In momentul acesta nu sunt inca suta la suta, dar cu siguranta, cand voi incepe, o sa fie mai bine", a spus Simona la conferinta.

"E greu sa am asteptari, pentru ca vin dupa mica accidentare de la Wuhan, dar abia astept sa inceapa, sa dau totul pe teren si am incredere ca va fi bine. Inainte de meci, duminica, mi-am intepenit spatele in timpul antrenamentului, apoi nu am putut sa ma misc vreo doua zile. Am incercat ca joc, am dat tot ce am putut, dar nu a fost suficient pentru a castiga meciul", a completat Halep.

Tabloul virtual al Simonei Halep

turul I: jucatoare din calificari

turul II: Maria Sakkari sau Donna Vekic

optimi: Ashleigh Barty sau Anastasija Sevastova (posibil)

sferturi: Sloane Stephens sau Petra Kvitova (posibil)

semifinale: Angelique Kerber, Naomi Osaka sau Elise Mertens (posibil)

finala: Caroline Wozniacki, Elina Svitolina sau Karolina Pliskova (posibil)