HALEP BEIJING | Veste buna primita de Simona in China! S-a intamplat in ultima clipa

Simona Halep a primit o veste excelenta inaintea startului turneului de la Beijing.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Semifinalista la Wuhan, australianca Ashleigh Barty s-a retras de la Openul Chinei de la Beijing.

Decizia lui Barty vine dupa ce a pierdut semifinala de la Wuhan cu Aryna Sabalenka, acuzand dureri la umarul drept, potrivit WTA Tennis.

Locul ei pe tabloul principal va fi luat de Madison Keys din Statele Unite. Simona Halep s-ar putea intalni cu Keys in turul al treilea.

Simona Halep este favorita numarul 1 la turneul unde a urcat pentru prima data pe locul 1 mondial, anul trecut. In primul tur, romanca va juca cu o sportiva venita din calificari, in timp ce in turul al doilea va da peste Donna Vekic din Croatia.

Halep a mai scapat si de Petra Kvitova, care s-a retras si ea.