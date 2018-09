SIMONA HALEP, BEIJING | Clipul la care Simona a dat share de ziua ei! "Cel mai frumos mod in care se putea incheia ziua asta!" // VIDEO

Simona Halep a avut parte de o zi plina de surprize. Urari de la fani din toata lumea, sute de telefoane si mesaje frumoase pe retelele de socializare.

O fana i-a facut un montaj special, cu cele mai tari momente pe care le-a trait Simona de-a lungul carierei, pe melodia celor de la The Script - Hall of Fame.

Simona a fost impresionata de clip si l-a distribuit pe Twitter, un cont urmarit de sute de mii de fani.

VIDEO



I love this! Thank you so much @smashingaces13 - a great way to end my birthday ❤️ https://t.co/Xf4XzQf7ud