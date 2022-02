Încă o ține minte! La doi ani după victoria improbabilă cu Jabeur, Halep vrea un meci mai ușor: „Sper să nu ajungem iar acolo.”

Simona Halep - Ons Jabeur, ora 17:00

Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) s-a calificat în sferturile turneului WTA 500 de la Dubai, apropiindu-se la trei victorii de a bifa cel de-al treilea titlu câștigat în Emiratele Arabe Unite.

Sportiva din România o va înfrunta în faza ultimelor opt jucătoare pe Ons Jabeur, din Tunisia (27 de ani, 10 WTA), cu care împarte un scor egal în meciurile directe, 1-1.

Simona Halep's on-court interview after her R2 victory over Gabriela Ruse.#DDFTennis pic.twitter.com/vDnd15bUph