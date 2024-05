Simona Halep nu va mai juca astăzi la turneul din Franța! Ce s-a întâmplat

Simona Halep a primit un wild card în cadrul turneului de borna WTA 125 din Franța.

Românca ar fi trebuit să joace al treilea meci din cadrul "Trofeului Clarins", pe zgura terenului în aer liber ale complexului "Racing Club de France".

Din cauza vremii din "Orașul iubirii", unde se desfășoară o ploaie abundentă, meciul a fost amânat și reprogramat mâine, nu mai devreme de orele 15:00.

Ultimul meci al Simonei Halep a fost în cadrul Miami Open, unde românca a fost învinsă și eliminată în prima rundă de către jucătoarea de origine spaniolă, Paula Badosa, scor 6-1, 4-6, 3-6, în data de 19 martie 2024.

"Mă simt genial, este minunat să fiu în acest loc deosebit. Condițiile sunt excelente, este o plăcere să vin și să joc aici.

Aș vrea să mulțumesc directorului turneului pentru că mi-a oferit acest wild card. Este o oportunitate pentru mine să joc câteva meciuri și sper să pot arăta un tenis cât mai bun.

Am câștigat Roland Garros și la junioare și la senioare, este un loc foarte special pentru mine, Parisul este orașul meu favorit, așa că îl vizitez de fiecare dată când am timp, nu doar cu munca.

Este de fiecare dată un sentiment grozav să mă întorc și sper să pot juca un tenis bun, așa cum am făcut-o în trecut", a fost mesajul Simonei Halep, postat pe rețelele de socializare ale turneului din Franța.

Simona Halep talks about how happy she is to be in Paris and how she hopes to play well at the tournament this week as she has in the past. pic.twitter.com/0AChuqzE3L