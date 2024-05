​Simona Halep va reveni după doi ani de absență pe zgură. Românca va particia la "Trofeul Clarins", un turneu de 125 puncte WTA, ce se va disputa în Paris, Franța.

În "Orașul dragostei", Halep și-a trecut în cont două Roland Garros-uri. Primul la junioare, în anul 2008, când a învins-o pe românca Elena Bogdan, scor 6–4, 6–7, 6–2 și la senioare în anul 2018, unde a trecut în trei seturi de americanca Sloane Stephens, scor 3–6, 6–4, 6–1.

Este demn de precizat și faptul că Simona a pierdut alte două finale în capitala Franței. În 2014, în fața jucătoarei de origine rusă, Maria Sharapova, cu scorul de 6–4, 6–7, 6–4. În 2017, Halep a cedat în trei seturi în fața letonei Jelena Ostapenko, scor 4–6, 6–4, 6–3.

"Mă simt genial, este minunat să fiu în acest loc deosebit. Condițiile sunt excelente, este o plăcere să vin și să joc aici.

Aș vrea să mulțumesc directorului turneului pentru că mi-a oferit acest wild card. Este o oportunitate pentru mine să joc câteva meciuri și sper să pot arăta un tenis cât mai bun.

Am câștigat Roland Garros și la junioare și la senioare, este un loc foarte special pentru mine, Parisul este orașul meu favorit, așa că îl vizitez de fiecare dată când am timp, nu doar cu munca.

Este de fiecare dată un sentiment grozav să mă întorc și sper să pot juca un tenis bun, așa cum am făcut-o în trecut", a fost mesajul Simonei Halep, postat pe rețelele de socializare ale turneului din Franța.

Simona Halep talks about how happy she is to be in Paris and how she hopes to play well at the tournament this week as she has in the past. pic.twitter.com/0AChuqzE3L