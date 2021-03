"Acolo ne simtim ca o familie!" | California, a doua casa a Simonei Halep? Ce a dezvaluit intr-un interviu recent

Simona Halep a explicat de ce turneul de la Indian Wells este unul dintre cele mai iubite de tenismeni.

Simona Halep a dezvaluit care sunt motivele pentru care turneul de tenis de la Indian Wells este unul dintre cele mai bine vazute de catre participanti, atat din WTA, cat si din ATP.

Numarul 3 WTA a explicat intr-un interviu care este relatia sa fata de competitia din California, motivand punctual factorii care pun aceasta intrecere pe un piedestal al frumusetii, atat estetic, cat si ca experienta. In 2015, Halep si-a trecut in palmares unicul titlu castigat pana in prezent la Indian Wells, dupa o finala adjudecata scor 2-6, 7-5, 6-4 in dauna sarboaicei Jelena Jankovic.

"Ne place la Indian Wells pentru ca e un loc linistit, e frumos, privelistile sunt desprinse din cartile postale. De fiecare data cand iesi din camera de hotel, vezi ceva superb. Oamenii sunt foarte prietenosi, foarte calzi mereu, iar facilitatile sunt grozave. Intr-adevar, e o placere sa joci un turneu acolo.

De asemenea, terenul de iarba ne ofera sansa de a ne distra; nu avem acele conditii peste tot, iar din acest motiv acolo ne simtim ca o familie, atat impreuna cu jucatorii, cat si cu fanii. Asta face turneul sa fie special!" a spus Simona Halep.

Din nefericire pentru tenismeni si fanii tenisului, prestigioasele turnee ATP si WTA de la Indian Wells au fost amanate, existand astfel marea probabilitate de a se consemna al doilea an consecutiv in care competitiile acestea lipsesc din calendarul anual.

.@Simona_Halep answers the question "What comes to mind when you think of Indian Wells?" Source: @BNPPARIBASOPEN pic.twitter.com/UUyOfwamKJ — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) March 13, 2021