Doi jucători de la FCSB i-au atras atenția antrenorului de la Fenerbahce: ”Formă bună / Flexibil”



Domenico Tedesco (40 de ani), antrenorul lui Fenerbahce, a remarcat doi jucători de la gruparea roș-albastră înainte de confruntarea de joi seară de pe cel mai mare stadion al țării.



Tedesco i-a evidențiat pe Mihai Lixandru, despre care a spus că se află într-o formă bună, dar și pe Mamadou Thiam, pe care l-a descris într-un singur cuvânt: ”flexibil”.



”(n.r. ce jucători de la FCSB v-au atras atenția?) Lixandru a fost într-o formă bună. Thiam este flexibil. FCSB este o echipă creativă.

Din decembrie ne confruntăm cu niște probleme. Avem multe meciuri în campionat, în cupă, în Europa. Sunt multe meciuri și este normal să ai multe accidentări”, a spus Tedesco, potrivit digisport.



În clasamentul din Europa League, FCSB se află pe locul 29 cu șase puncte. În șapte runde, roș-albaștrii au bifat doar două victorii și cinci rezultate negative.



Fenerbahce, de cealaltă parte, ocupă poziția a 18-a în clasament cu 11 puncte. Trei victorii, două remize și două eșecuri a înregistrat echipa pregătită de Tedesco.

