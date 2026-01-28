FCSB se va duela cu Fenerbahce pe stadionul „Arena Națională” din București în cadrul ultimei etape din grupa unică Europa League. Cele două formații vor da piept mâine, joi, 29 ianuarie, nu mai devreme de ora 22:00.



Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro, Facebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pentru sistemele de operare Android și iOS.



Domenico Tedesco: „FCSB este o echipă motivată, care nu se dă bătută niciodată!”



Prezent la conferința de presă pre-meci, tehnicianul italian Domenico Tedesco a fost întrebat, printre altele, despre FCSB.



Antrenorul în vârstă de doar 40 de ani a fost impresionat de parcursul roș-albaștrilor, dar și de atmosfera care îl așteaptă pe stadionul din Capitală.



„Suntem deja în primele 24, dar vom înfrunta o echipă motivată, care a bătut-o pe Feyenoord cu 4-3, după ce a fost condusă cu 1-3. Este o echipă motivată, care nu se dă bătută niciodată. Au un public bun, un stadion frumos. Noi ne continuăm drumul”, a spus Domenico Tedesco la conferința de presă.



La momentul redactării acestui articol Fenerbahce ocupă poziția #18 în Europa League cu 11 puncte, iar, în cazul unei victorii, acompaniată cu rezultate potrivite, poate chiar să se califice direct mai departe de pe poziția #8, loc ocupat în prezent de Real Betis cu 14 puncte.



La poli opuși, FCSB ocupă poziția 29 în grupa unică cu șase puncte și are șanse teoretice la calificarea în play-off. În cazul unei victorii, acompaniată de asemenea de rezultatele potrivite, trupa lui Becali poate să urce în primele 24 echipe.

