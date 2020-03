HORROR | Simona Halep ar putea fi singura jucatoare care sa reprezinte Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo 

Din articol O medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, obiectivul principal al Simonei Halep pentru 2020

Simona Halep ar putea ramane singura speranta a romanilor pentru probele de tenis ale Olimpiadei de la Tokyo.

Comitetul Olimpic International se confrunta cu dificultati in a stabili care vor fi noile criterii de calificare la probele de tenis ale Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo.

Programata pentru perioada 24 iulie - 9 august, Olimpiada este actualmente pusa in pericol de pandemia de coronavirus, insa in cazul in care programul initial va ramane neschimbat, sincronizarea o surprinde nefericit pe Romania, tara care a castigat o medalie de argint in proba de dublu masculin la editia olimpica anterioara.

O medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, obiectivul principal al Simonei Halep pentru 2020



Tablourile olimpice de simplu reunesc cate 64 de jucatori, iar calificati direct sunt primii 56 de jucatori ai clasamentelor ATP si WTA, atat timp cat o tara nu depaseste limita de patru sportivi pe fiecare tablou, iar tenismenii intrunesc criteriul prezentelor in Cupa Federatiilor, respectiv Cupa Davis.

Acest lucru inseamna in prezent pentru Romania ca doar Simona Halep ar obtine calificarea la Jocurile Olimpice 2020, atat timp cat regulile nu se vor schimba, iar perioada de organizare va ramane aceeasi. A doua cel mai bine clasata jucatoare, Sorana Cirstea se afla pe locul 75 WTA, dar s-a retras din echipa de Fed Cup si nu este eligibila.



Florin Mergea si Horia Tecau, vicecampionii olimpici care risca sa ramana fara sansa de a-si apara medalia



Mai ingrijorator este faptul ca perechea Florin Mergea - Horia Tecau (20 ATP) are sanse reduse de participare in proba de dublu, unde au jucat finala la Rio de Janeiro, intrucat doar primii 10 jucatori ai clasamentului de dublu sunt calificati direct, urmand ca restul echipelor sa fie stabilite in functie de clasamentul adunat al celor doi jucatori, capitol la care echipa nu exceleaza, Mergea fiind clasat pe locul al 136-lea.

In ciuda lipsei Simonei Halep de la Rio 2016 cauzata de raspandirea virusului Zika, Romania a aliniat la startul probelor de tenis nu mai putin de sapte jucatori / echipe care au avut sansa de a ajunge pe podium. La dublu masculin, Tecau/Mergea au obtinut argintul, pierzand dramatic o finala de trei seturi cu Rafael Nadal si Marc Lopez, Horia Tecau a jucat la dublu mixt alaturi de Irina Begu, perechile Mitu/Olaru si Begu/Niculescu au reprezentat Romania in proba de dublu feminin, iar la simplu tara noastra s-a bazat pe Irina Begu, Monica Niculescu si Andreea Mitu.