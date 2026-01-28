Vicecampioana Italiei începuse perfect sezonul din UEFA Champions League, dar a bifat trei înfrângeri consecutive și a ajuns pe locul 14, cu o etapă înainte de finalul fazei principale. Chiar și așa, Inter mai are șanse la o clasare în zona locurilor 1-8, care asigură calificarea directă în optimile competiției. Despre șansele echipei lui Chivu au scris, pe larg, italienii de la ilgazzettino.it, care au publicat un material cu calcule pentru toate echipele din Serie A participante în competiție.



De ce are nevoie Cristi Chivu pentru o calificare directă în optimi



Concret, o victorie cu Borussia Dortmund nu ar fi suficientă pentru Cristi Chivu, care are nevoie și de un joc favorabil al rezultatelor pentru o clasare în TOP 8. ”Nerazzurrii” au 12 puncte și sunt la un punct distanță de ”plutonul” de opt echipe cu 13 puncte.



Aici se află Tottenham, PSG, Newcastle sau Chelsea, echipe care se pot încurca în această etapă. PSG și Newcastle vor juca într-un meci direct la Paris, iar de acest rezultat pot profita restul echipelor.



Chelsea are și ea un meci greu la Napoli, care are nevoie de puncte pentru a prinde play-off-ul optimilor, iar Tottenham se va deplasa în Germania pentru duelul cu Eintracht Frankfurt.



Înainte de această etapă, Inter Milano are avantajul golaverajului (+6), superior față de Atletico Madrid, Manchester City, Barcelona sau Atalanta, adică echipele cu care se învecinează în grupă.



Sfatul lui Walter Zenga pentru Cristi Chivu și Inter Milano



Fostul antrenor al celor de la FCSB și Dinamo i-a transmis tehnicianului milanezilor că brazilianul Luis Henrique (24 de ani) trebuie să rămână alături de „nerazzurri”, deoarece este un fotbalist care aduce mult echilibru pe partea dreaptă.



„Mă gândeam că îl vor transfera pe Perisic pentru a completa lotul. Nu l-aș lăsa pe Luis Henrique să plece nici dacă fanii l-ar huidui pe San Siro, dar ei nu înțeleg. Nu aș face asta nici transferându-l pe Perisic ca să-l las pe Luis Henrique să plece.



În opinia mea, fanii de pe San Siro nu au înțeles că brazilianul aduce echilibru întregii echipe. Este adevărat că Inter atacă mult mai mult pe stânga datorită lui Dimarco și Bastoni, dar Luis Henrique pe dreapta îți oferă un echilibru excelent și acestea sunt mici nuanțe pe care un antrenor le înțelege și, drept dovadă, continuă să joace ca titular”, a declarat Walter Zenga, într-un interviu acordat pentru Sky Sport, citat de tuttomercatoweb.com.

