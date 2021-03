"La US Open nu m-am dus, am renuntat din frica de COVID, recunosc!" | Simona Halep va face deplasarea in SUA pentru turneul de la Miami, la jumatate de an dupa ce a refuzat US Open-ul  

Simona Halep va participa la turneul WTA 1000 de la Miami (23 martie - 3 aprilie).

Simona Halep si-a anuntat oficial participarea la turneul WTA 1000 de la Miami, care se va desfasura in perioada 23 martie - 3 aprilie. Jucatoarea din Romania va fi insotita de Darren Cahill la intrecerea din Florida.

"Ma duc la Miami. O sa plec saptamana viitoare. Imi doresc tare mult sa pot face cateva meciuri bune, pentru ca am nevoie de meciuri oficiale. Am avut acum din nou o luna de pauza. Vreau sa joc bine, vreau sa fiu atenta pe ce am de facut pe teren," a spus Simona Halep pentru Digi Sport.

"La US Open nu m-am dus, am renuntat din teama. Recunosc! Acum am si facut virusul, am si vaccinul, asa ca totusi sunt un pic mai in siguranta decat in august cand s-a jucat US Open," a adaugat numarul 3 WTA.

"Pe hard nu e usor, mai ales in America, unde multe fete sunt acomodate deja, se antreneaza acolo. Ma duc acolo cu multa incredere. Un rol important in luarea acestei decizii l-a avut Darren. A vrut foarte mult sa joc la Miami pentru ca e un turneu bun. E placut sa participi la turneele Mandatory," a completat campioana en-titre de la Wimbledon.

Actualmente, Simona Halep ocupa locul 3 in ierarhia mondiala, cu 7255 de puncte, la 580 de lungimi in spatele japonezei Naomi Osaka. Ultimul meci oficial jucat de Halep in acest an ramane sfertul de finala de la Australian Open, jucat in data de 16 februarie si pierdut in favoarea Serenei Williams, scor 3-6, 3-6.