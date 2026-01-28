Fred (32 de ani), mijlocaș central la Fenerbahce, a vorbit despre importanța lui Mircea Lucescu în cariera sa de fotbalist profesionist.

Fred i-a făcut caracterizarea lui Mircea Lucescu

Brazilianul și-a amintit că „Il Luce” l-a transferat la Șahtior în 2013 din Brazilia și i-a transmis gânduri bune în contextul problemelor medicale ale selecționerului României.

„Mircea Lucescu e un antrenor foarte bun. El m-a adus la Șahtior. Îi urez tot ce e mai bun. E un antrenor de treabă. E primul antrenor care a crezut în mine în Europa.

Îi mulțumesc că m-a adus la Șahtior", a declarat Fred, la conferința de presă premergătoare meciului FCSB - Fenerbahce de joi, de la ora 22:00.

213 meciuri, 14 goluri și 19 pase decisive a strâns Fred pentru Manchester United.

meciuri, goluri și pase decisive a strâns Fred pentru Manchester United. 32 de selecții a adunat pentru naționala Braziliei.

Mircea Lucescu a fost externat

Selecționerul Mircea Lucescu a avut probleme de sănătate încă de la începutul anului. Inițial, selecționerul echipei naționale a fost internat în spital pentru niște probleme cardiace, însă săptămâna trecută a avut din nou nevoie de spitalizare după ce s-a ales cu o gripă puternică și a avut febră de peste 39 de grade.

Selecționerul naționalei a fost externat în cursul zilei de luni, 26 ianuarie, însă legendarul antrenor se va afla în continuare sub supravegherea medicilor. Conform GSP, Mircea Lucescu ia în considerare să meargă la o clinică din străinătate pentru a fi supus unui set complet de investigații.

Din cauza problemelor de sănătate, Mircea Lucescu nu a putut merge în Antalya pentru a urmări cantonamentele echipelor din Superliga României, însă s-a aflat în contact cu colaboratorii săi de la echipa națională.

România va disputa semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din 2026 contra Turciei, pe 26 martie, urmând ca, în cazul în care naționala trece de Turcia, finala cu Kosovo sau Slovacia să se desfășoare pe 31 martie.

