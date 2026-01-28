Șocată de cele întâmplate, conducerea clubului grec a solicitat UEFA amânarea partidei din Europa League, considerând că fotbalul trece în plan secund într-un asemenea moment. Răspunsul venit de la Nyon a fost însă negativ, iar meciul se va disputa conform programului.



Surpriza pregătită de antrenorul lui Lyon



Partida de joi, de pe „Groupama Stadium”, va avea loc fără fanii lui PAOK, care au decis să își anuleze deplasarea.



Prezent la conferința de presă pre-meci, Paulo Fonseca, antrenorul celor de la Lyon, a dezvăluit că va apela la un jucător din echipa a doua pentru postul de atacant central.



„Nu avem un atacant disponibil, dar am găsit unul la echipa de tineret. Remi Himbert va fi titular”, a declarat Fonseca la conferința de presă. Atacantul în vârstă de doar 17 ani va bifa astfel a patra apariție la nivel profesionist.

