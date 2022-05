”Balonul de Aur” din 2004 revine pe gazon: ”M-am întors, acest joc nu a fost niciodată mai important”

Andrii Șevcenko, ”Balonul de Aur” din 2004 și fostul atacant al lui Dinamo Kiev, AC Milan și Chelsea, singurele trei echipe de club pentru care a evoluat în cariera de fotbalist, și-a anunțat revenirea pe gazon cu prilejul unui meci caritabil organizat de UNICEF.

Ucraineanul va juca într-o selecționată internațională, Soccer Aid World XI FC, în amicalul cu reprezentativa Angliei care se va disputa pe 12 iunie, la Londra.

”M-am întors, acest joc nu a fost niciodată mai important”, spune Șevcenko în clipul de promovare a partidei.

Retras în 2012, el a devenit antrenor, conducând naționala Ucrainei, cu care a ajuns până în sferturile Euro 2020, și Genoa, grupare din Serie A de unde a fost demis în acest an.

Look who answered the call! ????

Andriy Shevchenko (@jksheva7) is back with #SoccerAid for @unicef_uk this summer. ????????

???? 12 June

????️ @LondonStadium

????️ https://t.co/TFDwZ3rhoy pic.twitter.com/EERUb34jG8