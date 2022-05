Supus unei serii de întrebări-fulger în emisiunea Poveștile SPORT.RO, Andrei Pavel s-a simțit în studiourile PRO ARENA la fel de confortabil precum în momentele în care deschidea unghiurile terenului de tenis prin reverul său executat cu o singură mână.

Fostul număr 13 ATP, Andrei Pavel a explicat ce i-a lipsit pentru a intra în primii zece tenismeni ai Planetei, cât ar rezista o rachetă din lemn Reghin în mâna colegului Marius Copil - renumit pentru serviciile sale de peste 245 km/h - dar și cu ce scor s-ar încheia un meci demonstrativ jucat împotriva Simonei Halep.

Dacă ai fi putut schimba ceva să fi intrat în top 10 ATP, ce ai fi făcut?

„Aș fi câștigat cele două meciuri care m-au oprit să fiu în primii zece. Unul, cu Thomas Johansson, din Suedia, și celălalt cu Ivan Ljubicic, din Croația. Pe ambele le-am pierdut la o singură minge,” a răspuns Andrei Pavel, pentru Sport.ro.

Pe cine ți-ar plăcea să antrenezi din ATP și WTA?

„Simona. A fost foarte ușor să o antrenez. A fost numărul 1, am avut o experiență incredibilă. De la băieți, cred că mi-ar plăcea Dominic Thiem,” a precizat „Cneazul”, în emisiunea Poveștile SPORT.RO.

Cât s-ar termina un meci Andrei Pavel - Simona Halep dacă s-ar juca mâine?

„Eu nu mai pot să servesc, din cauza spatelui. Momentan, nu sunt în formă prea bună, deci cred că Simona ar câștiga. Hai să vedem asta, putem să o facem!” a spus Andrei Pavel, în exclusivitate pentru SPORT.RO.

Cât ar rezista azi o rachetă din lemn Reghin dacă ai juca tu sau Marius Copil cu ea?

„Desigur, dacă aș juca eu, ar rezista mult mai mult decât dacă ar servi Marius Copil,” a explicat Andrei Pavel, în dialogul cu jurnalistul Andru Nenciu.

Sampras sau Becker? Cu cine regreți că nu ai jucat?

„Cu amândoi, dar cred că Sampras. Am avut mai multe șanse să joc împotriva lui, dar am pierdut de trei ori cu un tur înainte să-l fi întâlnit pe Sampras. Cu Becker nu am avut această șansă,” a fost replica constănțeanului Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Andrei Pavel, fost număr 13 ATP, are în palmares 3 titluri ATP, câștigate în anii 1998, 2000, respectiv 2001 la Tokyo, St. Polten și Montreal. Ca antrenor, a jucat un rol important, alături de Darren Cahill, în transformarea Simonei Halep dintr-o campioană în circuitul WTA în câștigătoare de mare șlem.

Urmărește și prima ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro, în care invitata jurnalistului Andru Nenciu a fost Andreea Răducan, gimnasta română medaliată cu aur și argint la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000.