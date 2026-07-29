27.037 de spectatori sunt prezenți pe Stadionul „Ion Oblemenco” la meciul Universitatea Craiova - Levski Sofia.
Peste 27.000 de suporteri la Universitatea Craiova - Levski Sofia
Cele mai importante faze ale partidei din manșa secundă a turului II preliminar din Liga Campionilor sunt redate LIVE TEXT & FOTO de către Sport.ro.
În total, cel mai mare stadion din Bănie are o capacitate de 30.983 de locuri. Așadar, 87,26 % din locurile de pe arena „Ion Oblemenco” au fost ocupate.
Echipele de start:
- Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu - Stevanovic, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu (cpt.) - D. Matei, Nsimba, Baiaram
- Rezerve: Al. Maxim, Sava, Al. Crețu, T. Băluță, Etim, Badelj, Rădulescu, Tavares, Elisor, Teles, Băsceanu, Muntean
- Antrenor: Filipe Coelho
- Levski (4-3-3): Vutsov - Aldair Neves, Dimitrov, Serafimov, Maicon - Bouras - El Moubarik, Serginho - Oko-Flex, Everton Bala, Reinaldo
- Rezerve: Vladimirov, Lukov, Makoun, Perea, Mitkov, Sangare, Trdin, Alex Centelles, Soula, Kusso, Stoyanchov, Raychev
- Antrenor: Julio Velazquez