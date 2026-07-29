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Universitatea Craiova - Levski Sofia 2-2, acum pe Sport.ro | Oltenii, salvați de bară, încearcă să trimită meciul în prelungiri

27.037 de spectatori sunt prezenți pe Stadionul „Ion Oblemenco” la meciul Universitatea Craiova - Levski Sofia.

Peste 27.000 de suporteri la Universitatea Craiova - Levski Sofia

Cele mai importante faze ale partidei din manșa secundă a turului II preliminar din Liga Campionilor sunt redate LIVE TEXT & FOTO de către Sport.ro.

În total, cel mai mare stadion din Bănie are o capacitate de 30.983 de locuri. Așadar, 87,26 % din locurile de pe arena „Ion Oblemenco” au fost ocupate.

Echipele de start: