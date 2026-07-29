Ce torpilă! Adrian Rus aruncă tribunele în aer cu o execuție de pus în ramă în fața lui Levski

Ce torpilă! Adrian Rus aruncă tribunele în aer cu o execuție de pus în ramă în fața lui Levski Liga Campionilor
SPORT.RO
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Fundașul central Adrian Rus a marcat un gol superb din lovitură liberă, la scurt timp după pauză, și a readus speranța în tabăra oltenilor în meciul decisiv pentru calificarea în turul trei al Ligii Campionilor.

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Universitatea CraiovaLevski SofiaLiga Campionilor
Din articol

Universitatea Craiova a început excelent repriza secundă a partidei retur cu Levski Sofia. În minutul 48, Adrian Rus a prins un șut de senzație dintr-o lovitură liberă. Mingea s-a oprit direct în vinclul porții bulgarilor. Reușita spectaculoasă a fundașului a restabilit egalitatea pe tabelă, scor 2-2, după ce oaspeții conduseseră cu 2-0 în primul sfert de oră.

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Speranțe aprinse pe un stadion plin

Golul marcat de Rus i-a adus pe olteni la un singur pas de a egala situația la general, formația vizitatoare având avantajul victoriei obținute în meciul tur, scor 1-0. Peste 27.000 de suporteri prezenți pe stadionul „Ion Oblemenco” trăiesc la intensitate maximă fiecare fază, creând o atmosferă incendiară. Fanii din tribune cântă fără oprire, împingându-și favoriții spre un al treilea gol.

„Este cel mai important meci pentru noi. Era clar în timpul săptămânii, pentru tot grupul, că este cel mai important meci. Știm că trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Noi, ca grup, ca și club, suporteri, oraș, trebuie să fim împreună ca să încercăm să mergem mai departe”, spunea Filipe Coelho la conferința de presă premergătoare partidei.

Echipa din Bănie continuă să preseze, susținută frenetic de propriul public, într-o confruntare europeană care se joacă într-un ritm alert. Vezi AICI cele mai importante faze ale meciului.

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