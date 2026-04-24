VIDEO EXCLUSIV Dezvăluire extraordinară a primului antrenor al Simonei Halep, la Poveștile Sport.ro: ce îl întreba mama, Tania Halep, la telefon

Marcu Czentye
Firicel Tomai dezvăluie cum a trăit mama Simonei, Tania Halep, perioada plină de incertitudini care a precedat marile succese ale fiicei sale, în tenisul profesionist.

Cea mai bună jucătoare de tenis din istoria țării noastre, Simona Halep a fost antrenată, întâi, de Firicel Tomai.

Invitat de jurnalistul Andru Nenciu în cel mai recent episod al emisiunii Poveștile Sport.ro, fostul tehnician al fostului număr 1 WTA a explicat cum a reușit să biruiască incertitudinea care plana asupra carierei Simonei Halep, în 2011-2012, ultimii ani dinaintea sezonului 2013, în care sportiva din Constanța a reușit să urce ca o rachetă în spațiul competitiv al ierarhiei WTA.

Firicel Tomai dezvăluie întrebarea pe care Tania Halep i-o adresa, înainte ca Simona să câștige primele turnee WTA

După trei înfrângeri în primele trei finale de turneu WTA jucate, Simona Halep a avut un sezon 2013 de vis, în care a câștigat șase competiții. A intrat în top 50 WTA, iar, ulterior, nu a mai găsit ușa ieșirii din top 10 WTA, prag ierarhic pe care l-a respectat, prin muncă asiduă, timp de opt ani, cumulat, dintre care șapte ani și jumătate, fără întrerupere.

Explicând că pasiunea unui antrenor este responsabilitatea proprie a unui tehnician de mare anvergură, Firicel Tomai și-a amintit, în exclusivitate pentru Sport.ro, întrebarea pe care Tania Halep i-o punea, telefonic, în perioada dinaintea marilor confirmări, în circuitul de elită al tenisului feminin.

„Domn profesor, chiar credeți că fata noastră ajunge jucătoare?”, întreba Tania Halep

Tomai dezvăluie, pentru Sport.ro, și că i-a transmis Simonei Halep că are potențial de top 3 WTA, înainte de primele rezultate care i-au mărit faima în lume.

„E greu de crezut, nici eu nu puteam să îmi imaginez. Eu, vorbind cu Simona, i-am spus că, dacă e sănătoasă, ajunge în primele trei jucătoare și poate să ajungă și număr unu.

Părinților le-am spus; mă suna doamna Halep și mă întreba, la telefon: 'domn profesor, chiar credeți că fata noastră ajunge jucătoare?'. Îi răspundeam: 'da, doamna Halep, ajunge.' Asta era prin 2010, 2011, nu chiar la început, când Simona deja urca. Încet-încet, au început și ei să creadă, și Simona,” a dezvăluit Firicel Tomai, în dialog cu Andru Nenciu.

Ce simte Firicel Tomai despre Simona Halep, chiar dacă nu i-a fost antrenor în cea mai bună perioadă a carierei

„Pot să simt doar o împlinire. Îmi pare rău că nu am fost, cumva, și eu, să simt. A fost o împlinire totală. Mă bucur pentru ea, în primul rând, pentru toată țara. Câți apreciază, dacă apreciază, nici nu are importanță. Ce am făcut eu nu am făcut ca să aprecieze altcineva, am făcut-o pentru sportivul respectiv. Ei sigur apreciază, Hănescu, Halep, chiar dacă, de multe ori, nu se exprimă.

Au fost multe momente în care, față de mine, și-au exprimat recunoștința și mulțumiri. Datoria mea e să mă alimentez eu, personal. Dar, în public, preferă să rămână... probabil, așa sunt jucătorii, preferă să rămână modești,” a completat Firicel Tomai, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Simona Halep s-a retras cu două titluri de mare șlem în palmares - Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 -, 64 de săptămâni petrecute ca număr unu mondial, o finală de Turneu al Campioanelor jucată în 2014, dar și un total de 24 de trofee cucerite în circuitul WTA, între care nouă de calibru WTA 1000, cucerite la Roma, Indian Wells, câte două la Madrid și Dubai/Doha, respectiv trei în Canada (Montreal/Toronto).

