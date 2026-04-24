Cea mai bună jucătoare de tenis din istoria țării noastre, Simona Halep a fost antrenată, întâi, de Firicel Tomai.

Invitat de jurnalistul Andru Nenciu în cel mai recent episod al emisiunii Poveștile Sport.ro, fostul tehnician al fostului număr 1 WTA a explicat cum a reușit să biruiască incertitudinea care plana asupra carierei Simonei Halep, în 2011-2012, ultimii ani dinaintea sezonului 2013, în care sportiva din Constanța a reușit să urce ca o rachetă în spațiul competitiv al ierarhiei WTA.

Firicel Tomai dezvăluie întrebarea pe care Tania Halep i-o adresa, înainte ca Simona să câștige primele turnee WTA

După trei înfrângeri în primele trei finale de turneu WTA jucate, Simona Halep a avut un sezon 2013 de vis, în care a câștigat șase competiții. A intrat în top 50 WTA, iar, ulterior, nu a mai găsit ușa ieșirii din top 10 WTA, prag ierarhic pe care l-a respectat, prin muncă asiduă, timp de opt ani, cumulat, dintre care șapte ani și jumătate, fără întrerupere.

Explicând că pasiunea unui antrenor este responsabilitatea proprie a unui tehnician de mare anvergură, Firicel Tomai și-a amintit, în exclusivitate pentru Sport.ro, întrebarea pe care Tania Halep i-o punea, telefonic, în perioada dinaintea marilor confirmări, în circuitul de elită al tenisului feminin.

„Domn profesor, chiar credeți că fata noastră ajunge jucătoare?”, întreba Tania Halep

Tomai dezvăluie, pentru Sport.ro, și că i-a transmis Simonei Halep că are potențial de top 3 WTA, înainte de primele rezultate care i-au mărit faima în lume.

„E greu de crezut, nici eu nu puteam să îmi imaginez. Eu, vorbind cu Simona, i-am spus că, dacă e sănătoasă, ajunge în primele trei jucătoare și poate să ajungă și număr unu.

Părinților le-am spus; mă suna doamna Halep și mă întreba, la telefon: 'domn profesor, chiar credeți că fata noastră ajunge jucătoare?'. Îi răspundeam: 'da, doamna Halep, ajunge.' Asta era prin 2010, 2011, nu chiar la început, când Simona deja urca. Încet-încet, au început și ei să creadă, și Simona,” a dezvăluit Firicel Tomai, în dialog cu Andru Nenciu.