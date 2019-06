SIMONA HALEP LA ROLAND GARROS | "Cand eram mica, o priveam la TV! Azi am jucat impotriva ei! Sper sa castige din nou!" Reactia superba a pustoaicei Iga Swiatek

Ce a spus Iga Swiatek la conferinta de presa de dupa eliminarea de la Roland Garros 2019.

Iga Swiatek, adversara Simonei Halep din optimile de finala de la Roland Garros, a incercat din rasputeri sa joace cel mai bun tenis al sau impotriva campioanei en-titre de la Paris, insa romanca nu i-a permis tinerei jucatoare din Polonia sa faca pasul in fata in niciun moment din meci. Fostul lider mondial din WTA s-a impus dupa doar 45 de minute de joc, scor 6-1, 6-0.

La finalul meciului, la conferinta de presa, Iga Swiatek a vorbit la superlativ despre romanca in varsta de 27 de ani. "Cand eram copil o priveam la televizor si acum am jucat cu ea. Sper sa castige din nou Roland Garros la felul in care joaca. M-a surprins teribil prin faptul ca eu pregateam actiunea intr-un anumit fel si ea imi raspundea exact invers la ce ma asteptam. Nu eram pregatita pentru astfel de raspunsuri si nu am stiut cum sa le fac fata", a afirmat poloneza la Paris.

Simona Halep a trimis-o pe Iga Swiatek la cursuri! "Acum ma intorc la scoala"



"Nu mi-a iesit jocul absolut deloc in acest meci. Poate si emotia de a juca pentru prima data in viata mea pe o arena cum e Philippe Chatrier. E clar ca nu mai reuseam nici macar sa pun mingea in teren. Cred ca am fost si foarte stresata, dar din toate inveti si sunt convinsa ca data viitoare va fi mult mai bine. Admir la Simona Halep faptul ca are foarte multa rabdare si asta trebuie sa fac si eu ca sa progresez", a mai spus tanara jucatoare la conferinta de presa.

"Acum trebuie sa ma intorc la scoala, unde am de dat vreo sase teste pentru a trece in ultimul an. Si in acelasi timp trebuie sa incep si antrenamentele pe iarba, pentru ca sper sa fiu acceptata la Wimbledon. De acolo am amintiri foarte frumoase, pentru ca am iesit campioaa la junioare. Plec acasa foarte multumita de ce am realizat. La inceput eram foarte stresata, dar mi-am facut jocul si am castigat. In turul trei a fost ceva fantastic sa castig dupa ce pierdusem primul set cu 6-0. A fost extraordinar. Acum, cu Simona nu am mai gasit raspuns, insa tot am invatat foarte multe. Asa ca pot spune ca prezenta la Roland Garros ma va ajuta foarte mult sa merg inainte pe drumul meu", a incheiat Iga Swiatek conferinta de presa.