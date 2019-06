SIMONA HALEP LA ROLAND GARROS | Ce spune Simona Halep despre Amanda Anisimova, urmatoarea adversara de la Paris! Dupa o adversara de 18 ani, urmeaza una de 17!

Simona Halep a vorbit cu jurnalistii la Paris dupa victoria fantastica din optimile de finala.

Simona Halep, campioana en-titre de la Roland Garros, a jucat un meci apropiat de perfectiune in optimile de finala si s-a calificat in sferturi pentru al treilea an la rand dupa ce a invins-o pe tanara jucatoare din Polonia, Iga Swiatek, locul 104 WTA, scor 6-1, 6-0, dupa doar 45 de minute de joc. In continuare, Simona va evolua la Openul francez contra americancei Amanda Anisimova, in varsta de 17 ani, locul 51 WTA.

"A fost un meci bun, cred ca am jucat la cel mai inalt nivel al meu, mi-a placut cum m-am simtit pe teren si cum am jucat. A fost un meci bun, nu atat de usor pe cat arata scorul. Perfectiunea nu exista. Nu voi schimba mare lucru, voi face acelasi program ca si zilele trecute. Consider ca m-am pregatit destul de bine inainte de acest turneu, am jucat in fiecare zi aici (n.r. la Paris), nu are rost sa schimb acum pentru ca nu pot face mare lucru. Dar, imi voi mentine concentrarea pe ceea ce trebuie sa fac in viitorul meci", a spus Simona la conferinta de presa de la Paris.

Simona Halep, despre urmatoarea adversara de la Paris, Amanda Anisimova



"E greu sa joci contra unui jucator cu care n-ai jucat deloc inainte, dar merg cu incredere in sferturi pentru ca am experienta, am un joc solid, stiu ce trebuie sa joc in fiecare meci pe care-l joc, acum o sa analizez din nou cum joaca adversara si o sa imi fac un plan. Insa, cum spun mereu si o s-o spun intotdeauna, este ca ma concentrez pe jocul meu cel mai mult, pentru ca daca eu imi fac jocul atunci am mai multa incredere", a mai spus Simona la Paris.

Anisimova a invins-o in drumul sau spre sferturi si pe Irina Begu, printre altele. Simona Halep a spus ca nu-i va cere sfaturi bunei sale prietene. "Nu, nu sunt genul sa intreb, o sa-mi fac temele singura si o sa incerc sa joc cel mai bun joc al meu", a afirmat ea.