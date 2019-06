Pustoaica de 17 ani care ii iese in cale Simonei Halep la Roland Garros "rupe" Instagramul cu pozele sale! Anisimova, rusoaica adoptata de americani

Simona Halep a trecut in mai putin de o ora de poloneza Iga Swiatek in optimile de la Roland Garros. In sferturi, ea va da peste o jucatoare de 17 ani.

Simona Halep s-a calificat fara emotii in sferturile de finala de la Roland Garros 2019, dupa ce a trecut cu 6-1, 6-0 de poloneza Iga Swiatek, in varsta de 18 ani. Ea va da acum peste o jucatoare de 17 ani!

Amanda Anisimova, adversara Simonei Halep



Urmatoarea adversara a Simonei Halep la Roland Garros va fi Amanda Anisimova, sportiva care a invins-o pe Bolsova Zadoinov in faza optimilor.

Anisimova are 17 ani si joaca sub drapelul Statelor Unite. Ea este rusoaica la origini.

Amanda Anisimova, care a castigat in 2019, la Copa Colsanitas, primul sau trofeu WTA din cariera, s-a nascut la New Jersey, dintr-o familie de imigranti rusi. Tatal sau se numeste Konstantin Anisimov, iar mama sa Olga Anisimova. Amanda mai are o sora, Maria, care joaca tenis la Universitatea Pennsylvania.

La varsta de 11 ani, Amanda Anisimova a ajuns pe mana celebrului antrenor Nick Saviano.

"Ea e marea speranta a tenisului din America", scria ESPN despre Amanada Anisimova in 2016.

A castigat 700.000$ pana la 17 ani



Amanda Anisimova a castigat din tenis circa 700.000 dolari pana la varsta de 17 ani. Anul trecut, ea a batut-o pe mult mai experimentata Petra Kvitova la Indian Wells. Alte nume mari pe care le-a invins sunt Andrea Petkovic, Karolina Pliskova, Elina Svitolina si Elise Mertens.

