SIMONA HALEP - IGA SWIATEK 6-1, 6-0 | Cati bani a luat Simona Halep pentru calificarea in sferturile de la Roland Garros!

Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala la Roland Garros 2019!

Simona Halep, campioana din 2018 de la Roland Garros, s-a calificat fara problemei in sferturile de finala la Openul francez la editia din acest an. Ea a invins-o pe poloneza Iga Swaitek, scor 6-1, 6-0, la capatul unui meci care a durat doar 45 de minute de joc. Prin urmare, jucatoarea noastra a mai micsorat uriasa diferenta de puncte din clasamentul WTA si are o sansa importanta sa ajunga in penultimul act la Paris.

Simona Halep a jucat un tenis apropiat de perfectiune si a inregistrat una dintre cele mai convingatoare succese in acest an pe terenul de tenis. Adversara ei, Swiatek, a incercat pe toata durata partidei sa gaseasca unghiurile, sa loveasca decisiv, insa a gresit foarte mult, iar Simona a prins aripi tot mai mult odata cu inaintarea in meci. In continuare, ea se va duela la Paris cu invingatoarea din meciul Anisimova – Bolosva Zadoinov.

Cati bani va primi Simona Halep pentru calificarea in sferturile de finala la Roland Garros 2019



Simona se poate mandri cu o avere stransa din tenis, iar principalul turneu la care a bifat rezultate exceptionale este Roland Garros, fara indoiala. Daca ar castiga marele trofeu la Paris, ea ar incasa 2,300,000 de euro. Pentru calificarea in sferturile de finala la turuneul de la Paris, Simona Halep va primi un cec de 415.000 de euro si 430 de puncte in clasamentul WTA.

La cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, organizatorii francezi ofera urmatoarele premii pentru proba de simplu feminin: pentru turul 1, jucatoarele primesc 10 puncte WTA si 46,000 de euro, pentru turul doi 70 de puncte si 87,000 de euro, pentru turul trei 130 de puncte si 143,000 de euro, iar pentru optimi 240 de puncte WTA si 243,000 de euro. Jucatoarele care ajung in sferturi primesc 430 de puncte si 415,000 de euro, semifinalistele 780 de puncte si 590,000 de euro, finalista 1300 de puncte si 1,180,000 de euro, iar castigatoarea 2000 de puncte si 2,300,000 de euro.