SIMONA HALEP LA ROLAND GARROS | Halep a intrat in top 5 all time jucatoare cu cei mai multi bani incasati din tenis! Suma fabuloasa pe care a adunat-o

Simona Halep urca pe locul 5 in clasamentul all-time al castigurilor din tenis!

Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala la Roland Garros 2019 dupa ce a invins-o in mod clar pe Iga Swiatek, locul 104 WTA, scor 6-1, 6-0, dupa doar 45 de minute de joc. Campioana en-titre de la Paris si-a demonstrat inca o data clasa pe zgura pariziana, iar in continuare va juca impotriva altei jucatoare tinere, Amanda Anisimova, in varsta de doar 17 ani.

Halep, in elita tenisului mondial feminin

Jucatoarea noastra a incasat la Paris pentru calificarea in sferturi 415.000 de euro, fapt care o propulseaza pe romanca pana pe locul 5 in clasamentul all-time al castigurilor din tenis, acolo unde lider absolut este americanca Serena Williams, cu 88,692,105 de dolari. Pe locul secund in aceasta ierarhie este sora mai mare a Serenei, Venus, cu 41.362.509 de dolari, iar pe locul trei este Maria Sharapova, cu 38.560.323 de dolari. Top cinci este intregit acum de Caroline Wozniacki, ce are 33.843.595 de dolari, si Simona Halep, cu 30.092.869 de dolari.

5. Petra Kvitova - 29.883.061

6. Victoria Azarenka - 29.760.163

8. Angelique Kerber - 28.263.838

9. Agnieszka Radwanska - 27.683.807

10. Martina Hingis - 24.749.074

In afara de premiul in bani, Simona a castigat teren important si in Clasamentul pentru Turneul Campioanelor, acolo und ear bifa cea de-a sasea prezenta consecutiva daca s-ar califica si anul acesta. In acest moment, Halep este pe locul 5 in acest clasament, iar daca se impune pentru al doilea an la rand la Paris, e ava ajunge pe primul loc, devansand-o pe Kvitova.