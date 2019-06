SIMONA HALEP LA ROLAND GARROS | Cu cine va juca Simona in sferturile de finala, dupa ce a pulverizat-o pe pustoaica Swiatek

Simona Halep afla cu cine va juca in sferturile de finala la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre la Roland Garros 2019 si cap de serie numarul trei la editia din acest an, a obtinut calificarea in sferturile de finala la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o pe Iga Swiatek, locul 104 WTA, scor 6-1, 6-0, la capatul unui meci care a durat doar 45 de minute de joc.

In continuare, romanca in varsta de 27 de ani o va intalni in sferturile de la Openul francez pe castigatoarea dintre Amanda Anisimova (Statele Unite ale Americii, 51 WTA, 17 ani) si Aliona Bolsova Zadoinov (Spania, 137 WTA, 21 de ani). Meciul dintre Anisimova si Zadoinov Bolsova este in desfasurare chiar acum la Paris.

Simona Halep, victorie clara in fata polonezei Iga Swiatek



Daca in primele doua meciuri a avut parte de teste grele, partide care s-au terminat dupa trei seturi, Simona a castigat in turul trei si optimi rapid, fara sa cedeze set. In ultimele doua partide, romanca a pierdut doar patru game-uri, iar sfarsitul acesta de saptamana se anunta a fi unul cu adevarat spectaculos. "M-am simtit bine pe teren, sunt bucuroasa ca am fost 100% in acest meci. Sa joc din nou in sferturi la Roland Garros e incredibil. Tot ce vine de acum e un bonus", a declarat Simona Halep la finalul partidei.