SIMONA HALEP/IRINA BEGU - KREJCIKOVA/SINIAKOVA 3-6, 3-6 | Simona ramane in cursa pentru trofeu la simplu, dupa infrangerea la dublu in fata celei mai bune perechi din lume

Simona Halep si Irina Begu au pierdut la Madrid in fata celei mai bune perechi din circuitul feminin.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Halep/Begu, out de la Madrid

Perechea romana Simona Halep/Irina Begu a fost invinsa de cuplul ceh Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova cu 6-3, 6-3, miercuri, in optimile probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale de 7.021.128 dolari.

Principalele favorite au obtinut victoria dupa 63 de minute de joc.

Krejcikova si Siniakova, cele mai bune jucatoare de dublu din lume potrivit clasamentului WTA, si-au luat astfel revansa in fata perechii Begu/Halep, care castigase cu 1-6, 6-1, 10-8 in finala turneului de la Shenzhen, in 2018.

Halep si Begu vor primi un cec de 23.510 euro si 120 de puncte WTA la dublu.

Tot miercuri, Simona Halep a invins-o la simplu pe slovaca Viktoria Kuzmova cu 6-0, 6-0 şi s-a calificat in sferturile de finala, unde o va intalni pe australianca Ashleigh Barty.