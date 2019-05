Modul inedit in care WTA a anuntat primul set la 0 castigat de Halep la Madrid: "I-a fost pofta!" :) Simona a uluit pe toata lumea

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Simona a invins-o cu 6-0 6-0 pe Viktoria Kuzmova, un rezultat pe care l-a mai realizat doar o data in cariera.

Adversara romancei nu a avut replica, iar partida s-a incheiat dupa doar 45 de minute.

Desfasurarea meciului i-a luat prin surprindere si pe cei de la WTA. Acestia au ales sa faca o gluma dupa incheierea primului set.

"Este vremea pranzului, iar Simonei i-a fost pofta de un covrig", au scris cei de la WTA pe Twitter, facand referire la setul castigat la 0 de romanca.

It's lunchtime in Madrid and @Simona_Halep fancied a bagel ????

She claims the first set, 6-0.#MMOpen pic.twitter.com/qhVGCtlIWc