Simona Halep a acordat un interviu în exclusivitate pentru Știrile PRO TV, în săptămâna în care Transylvania Open își va începe a șasea ediție.

În turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca - transmis în exclusivitate de VOYO în perioada 31 ianuarie - 7 februarie -, Simonei Halep i-a fost oferit, începând cu acest an, rolul de ambasador onorific, poziție care înseamnă primirea privilegiului de a înmâna trofeul de campioană.

Constănțeanca oferă într-un interviu de colecție pentru Pro TV declarații de nota 10, care le vor merge la inimă fanilor marii noastre campioane: de ce nu mai doarme noaptea, ce sport i s-a lipit de suflet și multe alte subiecte... în această seară la Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV.

Simona Halep, înapoi la Cluj, unde a jucat finala primei ediții a Openului Transilvaniei

Fostul număr unu WTA va primi onoarea de a juca un rol important în ceremonia de premiere la un an și trei zile distanță de la ultimul meci al carierei de jucătoare profesionistă, bifat chiar în Arena BT din Cluj, în runda inaugurală a Openului Transilvaniei 2025.

Învinsă de Lucia Bronzetti, dar împăcată cu decizia făcută, Simona Halep s-a întors în Ardeal pentru a susține competiția cu reputație bună în întreaga lume a tenisului feminin.

De două ori, în 2022 și în 2023, Transylvania Open a fost votat de jucătoare drept „cel mai bine organizat turneu” din întregul circuit WTA.

