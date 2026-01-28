GALERIE FOTO Simona Halep, interviu de colecție în Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00). Transylvania Open va fi pe VOYO

Simona Halep, interviu de colecție în Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00). Transylvania Open va fi pe VOYO Tenis
Interviul exclusiv cu Simona Halep, miercuri, 28 ianuarie, de la ora 20:00, la PRO TV.

Simona Halep a acordat un interviu în exclusivitate pentru Știrile PRO TV, în săptămâna în care Transylvania Open își va începe a șasea ediție.

În turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca - transmis în exclusivitate de VOYO în perioada 31 ianuarie - 7 februarie -, Simonei Halep i-a fost oferit, începând cu acest an, rolul de ambasador onorific, poziție care înseamnă primirea privilegiului de a înmâna trofeul de campioană.

Constănțeanca oferă într-un interviu de colecție pentru Pro TV declarații de nota 10, care le vor merge la inimă fanilor marii noastre campioane: de ce nu mai doarme noaptea, ce sport i s-a lipit de suflet și multe alte subiecte... în această seară la Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV.

Simona Halep, înapoi la Cluj, unde a jucat finala primei ediții a Openului Transilvaniei

Fostul număr unu WTA va primi onoarea de a juca un rol important în ceremonia de premiere la un an și trei zile distanță de la ultimul meci al carierei de jucătoare profesionistă, bifat chiar în Arena BT din Cluj, în runda inaugurală a Openului Transilvaniei 2025.

Învinsă de Lucia Bronzetti, dar împăcată cu decizia făcută, Simona Halep s-a întors în Ardeal pentru a susține competiția cu reputație bună în întreaga lume a tenisului feminin.

De două ori, în 2022 și în 2023, Transylvania Open a fost votat de jucătoare drept „cel mai bine organizat turneu” din întregul circuit WTA.

Cu statut de „legendă,” Simona Halep va participa la Wimbledon 2026

În vara acestui an, Simona Halep va reveni pe iarba de la Wimbledon, unde a ieșit campioana competiției de mare șlem din 2019.

Același statut l-a avut Horia Tecău, în proba de dublu masculin, în 2015, alături de Jean-Julien Rojer.

De această dată, Tecău va face echipă cu Halep, într-o probă de dublu mixt a legendelor dornice să se întoarcă în Londra pentru a mai simți o dată, în haine de joc, emoția celei mai prestigioase competiții din „sportul alb.”

Urmărește interviul oferit de Simona Halep pentru Știrile PRO TV, miercuri, 28 ianuarie, de la ora 20:00, la PRO TV.

