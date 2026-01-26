Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist în data de 4 februarie 2025, într-un meci în care a câștigat doar două game-uri împotriva Luciei Bronzetti, în prima rundă a Openului Transilvaniei.

Un an mai târziu, fostul număr unu WTA va reveni la Cluj-Napoca într-o altă funcție. Sportiva din Constanța va activa ca ambasador onorific al turneului, postură care o va face să înmâneze trofeul campioanei din 2026.

Simona Halep, numită ambasador onorific al Openului Transilvaniei: va înmâna trofeul campioanei

În prima ediție a turneului WTA 250 din Ardeal, Simona Halep a jucat finala, dar a pierdut în fața estonei Anett Kontaveit, fost număr 2 mondial, într-un context în care Kontaveit avea nevoie de punctele puse în joc pentru calificarea la Turneul Campioanelor.

În plus, Simona Halep va avea întâlniri față în față cu jucătoare participante care vor dori să o întâlnească, iar copiii de mingi și voluntarii vor avea, la rândul lor, ocazia de a o vedea pe dubla campioană de Grand Slam.