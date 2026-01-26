GALERIE FOTO Onoare deosebită pentru Simona Halep: fostul număr 1 WTA revine la Cluj, la un an de la retragere

Onoare deosebită pentru Simona Halep: fostul număr 1 WTA revine la Cluj, la un an de la retragere Tenis
Simona Halep va apărea în finala Transylvania Open 2026, programată sâmbătă, 7 februarie.

Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist în data de 4 februarie 2025, într-un meci în care a câștigat doar două game-uri împotriva Luciei Bronzetti, în prima rundă a Openului Transilvaniei.

Un an mai târziu, fostul număr unu WTA va reveni la Cluj-Napoca într-o altă funcție. Sportiva din Constanța va activa ca ambasador onorific al turneului, postură care o va face să înmâneze trofeul campioanei din 2026.

Simona Halep, numită ambasador onorific al Openului Transilvaniei: va înmâna trofeul campioanei

În prima ediție a turneului WTA 250 din Ardeal, Simona Halep a jucat finala, dar a pierdut în fața estonei Anett Kontaveit, fost număr 2 mondial, într-un context în care Kontaveit avea nevoie de punctele puse în joc pentru calificarea la Turneul Campioanelor.

În plus, Simona Halep va avea întâlniri față în față cu jucătoare participante care vor dori să o întâlnească, iar copiii de mingi și voluntarii vor avea, la rândul lor, ocazia de a o vedea pe dubla campioană de Grand Slam.

„Transylvania Open este locul unde am simțit susținerea fanilor din România la cel mai înalt nivel.”

„Transylvania Open este, pentru mine, mai mult decât un turneu. E locul unde am simțit susținerea fanilor din România la cel mai înalt nivel și unde am trăit momente care vor rămâne mereu aproape de sufletul meu.

Mă bucur să revin și să pot contribui cu o altă energie – aceea de a sprijini și încuraja viitoarele generații,” a declarat Simona Halep, conform Transylvania Open, după ce a primit statutul de ambasador onorific al întrecerii de la Cluj-Napoca.

Transylvania Open 2026 (31 ianuarie - 7 februarie) va fi transmis în exclusivitate de VOYO!

