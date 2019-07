SIMONA HALEP IN FINALA WIMBLEDON | CTP: "N-am vazut-o in viata mea facand asta! ALTEȚA Simona a jucat altceva! Poate fi o noua epoca!"

Simona Halep s-a calificat in finala Wimbledon dupa o victorie fantastica impotriva Svitolinei.

Cristian Tudor Popescu a laudat jocul fantastic facut de Simona Halep in semifinala la Wimbledon, reusind sa castige in 74 de minute in fata Elinei Svitolina, scor 6-1 6-3. CTP considera ca Simona si-a schimbat jocul pentru acest turneu iar rezultatul este spectaculos.

"Cum sa mi sa mi se para? Eu am vazut ultima finala de simplu de la Wimbledon in care s-a aflat un roman, in 1976, Ilie Nastase cu Bjorn Borg. Si am trait dupa 43 de ani sa vad Romania din nou in finala celui mai mare turneu de tenis din lume. Si cum a ajuns Simona in aceasta finala.



Alteta sa, Simona, in finala cu Alt Tenis. Cu A mare si T mare. Dupa sfertul de finala de la Roland Garros in care a pierdut cu tanara Anisimova, acum o luna, spuneam ca Simona nu are alta cale decat sa schimbe, sa vina cu alt tenis pentru ca a fost invinsa de alt tenis. Si a facut-o. In acest meci cu Svitolina a facut-o peste asteptarile mele, mai bine si mai repede. Uitati-va ce meci a fost acesta.



7 scurte perfecte puse Simona. Niciodata in meciurile pe care i le-am vauzt in ultimii 7-8 ani, niciodata Simona nu a pus atatea scurte si sa fie reusite. In momente importante ale meciului. 3 contra-scurte perfecte, reusite.



Nenumarate lovituri direct castigatoare. Cu siguranta mai mult de dublu fata de Svitolina. Serviciul a fost sigur si apasat. Acesta este Alt Tenis. Cel pe care il asteptam din tot sufletul de la Simona. Cu siguranta Darren Cahill a avut un rol cel putin important in ceea ce s-a intamplat. L-am vazut in tribuna la Wimbledon. Aceasta Alta Simona, una creativa, mereu agresiva, jucand foarte bine in fata fileului ceea ce nu s-a mai intampla. Poate sa fie chiar mai mult decat o semifinala castigata la Wimbledon, poate sa fie inceputul unei noi epoci in cariera Simonei Halep" a spus Cristian Tudor Popescu pentru Pro TV.

"Nu stim sigur ca va juca impotriva Serenei"

Jurnalistul nu ar fi surprins daca Simona Halep ar intalni-o in finala de sambata pe Strycova, si nu pe Serena Williams.



"Nu voi comenta potrivit principiilor mele despre predictii, nici macar analiza in legatura cu finala. Important e ca Simona e in finala Wimbledon, ce va fi acolo vom vedea. Pot sa spun doar ca nu stiu sigur daca va juca impotriva Serenei Williams. Barbora Strycova a aratat o forma extraordinara, o viteza de deplasare la 33 de ani iesita din comun. Iar acesta este un element care in fata puternicei, dar ceva mai lente Serena Williams, s-ar putea sa conteze" a mai spus CTP.