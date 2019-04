Simona Halep DARAMATA dupa ratarea finalei FED Cup: "Ma simt rau, sunt trista!" Cu cine se recupereaza pentru Roland Garros

Simona Halep s-a retras de la Stuttgart dupa semifinala FED Cup pierduta in Franta.

Simona Halep s-a retras de la Stuttart si a sustinut o conferinta de presa in care le-a povestit jurnalistior prezenti prin ce stari trece dupa ratarea unei finale istorice in FED Cup cu echipa Romaniei. Urmeaza doua saptamani de pauza pentru Simona Halep si o perioada de recuperare psihica si fizica. La prima o va ajuta nepotica ei, anunta Simona Halep, care vrea sa petreaca cateva zile fara sa se gandeasca la tenis.

"Ma simt rau pentru ca am dat totul, am vrut sa castig acest FED Cup, am fost trista aceste zile. E normal. Am mai trecut prin asta de multe ori, stiu cum sa trec peste. Am nevoie sa-mi revin mental si fizic si apoi sa o iau de la capat.

Sunt dezamagita ca nu pot juca aici, e un turneu important, ma ajuta pe zgura, dar am jucat deja in FED Cup pe zgura, nivelul meu e ridicat, asa ca am incredere in mine.

Ma simt bine pe zgura, sunt fericita, nivelul meu e ridicat, nu am fost surprinsa de asta, duminica Garcia a jucat incredibil, nivelul a fost mult mai ridicat, dar si eu am jucat bine.

In urmatoarele saptamani le petrec cu nepoata mea, trebuie sa-mi reincarc mintea si corpul", a spus Simona Halep la Stuttgart.



Halep s-a retras din turneul de la Stuttgart



Accidentata la sold in timpul intalnirii cu Franta, Simona Halep a decis sa se retraga de la Stuttgart, acolo unde urma sa joace in turul al doilea cu invingatoarea partidei dintre Andrea Petkovici si Sara Sorribes Tormo.

"A fost in meciul cu Garcia, cand am cazut, am simtit o durere la sold si nu sunt pregatita. Sunt si extenuata psihic, am pierdut la limita si daca nu ma simt pregatita, nu o sa revin. Urmeaza o pauza de doua saptamani si vreau sa merg acasa si sa imi revin", a spus Simona Halep la conferinta de presa.