FRANTA - ROMANIA FED CUP | Probleme pentru Simona Halep! "Am o durere la sold!" Ce se va intampla daca se va ajunge la jocul de dublu!

Halep s-a accidentat in primul meci al zilei.

Simona Halep a reusit sa castige meciul cu Caroline Garcia, insa a suferit o accidentare in primul set. Halep a jucat cu dureri pe intreaga durata a partide.

In cazul in care se ajunge la jocul de dublu, prezenta Simonei Halep in echipa Romaniei este incerta. Sportiva romanca a spus ca inca resimte dureri, dar decizia ii apartine antrenorului nejucator Flinr Segarceanu.

"M-am lovit la sold destul de tare, nu imi amintesc exact cum am cazut, dar am vazut o poza si exact unde am durerea am cazut. Cred ca a contat foarte mult mentalul si atmosfera, care a fost incredibila. Pot sa spun ca am avut mai multa sustinere, m-a ajutat mult, am primit multa energie pozitiva si de aceea nu am cedat niciun punct. A fost foarte frumos.

Capitanul decide si nu am avut ocazia sa vorbesc inca cu el. Eu sunt aici si vedem ce va decide el. Am o durere la sold. Ma doare, a inceput sa ma doara din setul doi, de la 3-0, dar am continuat sa joc fara sa ma gandesc. Am stiut ca dupa o sa ma doara mai tare, pentru ca atunci cand se raceste corpul, loviturile si accidentarile dor mai rau. O sa vad ce o sa se intample si sper sa castige Irina, sa nu mai fie nevoie de dublu

Cred ca fiecare punct a fost important astazi si faptul ca nu am renuntat, chiar daca a fost 4-0 in primul set pentru ea, asta m-a ajutat sa imi cresc increderea in mine si sa incep sa joc mai bine. La inceput mi-a fost greu sa imi mentin ritmul, dar dupa am putut sa schimb", a spus Simona Halep la conferinta de presa.