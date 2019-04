FRANTA - ROMANIA FED CUP | Simona Halep, prima reactie dupa victoria FABULOASA cu Caroline Garcia! "De asta sunt aici, sa lupt pana in ultima clipa"

Simona Halep a invins-o pe Caroline Garcia si castiga al doilea punct al Romaniei.

Simona Halep a castigat un meci spectaculos cu Caroline Garcia, dupa un meci de aproape trei ore. Halep a adus si punctul doi al echipei Romaniei inainte de al patrulea meci de dublu. Simona a spus ca este pregatita sa joace si dublu, daca va fi nevoie si ca va lupta pana in ultima clipa.

"A fost o atmosfera incredibila. Vreau sa le multumesc tututor pentru sustinere. Am putut sa castig pentru ca am luptat. Nu mi-am dorit sa joc trei ore, dar am fost pregatita. Mentalul a facut diferenta astazi si ma bucur ca am fost mai puternica. Fiecare game conteaza intr-un astfel de meci, am luptat indiferent de scor si cred ca a fost un meci foarte bun.

Stiam ca va fi mai dificil astazi, a jucat acasa, a avut publicul de partea ei. Cand esti acasa joci mai bine, dar si eu m-am simtit ca acasa. Ma bucur ca am reusit sa castig acest meci pentru suporterii care au venit alaturi de noi. A stat foarte bine la inceputul meciului, a lovit mingea foarte repede. Eu am fost putin mai lenta, am incercat sa ma relaxez, sa ma lupt si sa imi recapat energia.

De asta sunt aici, sa lupt pana in ultima clipa. Bratele ma dor, am si o problema la coapsa, sa speram ca nu o sa mai avem nevoie si de un al treilea meci.

(N.red. Joci la dublu?) Sunt gata de orice!", a spus Simona Halep la finalul meciului pentru Digi Sport.