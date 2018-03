Presa internationala, NEMILOASA cu Simona Halep: "Osaka a maturat cu ea, a distrus-o!"

Doua surprize mari in semifinalele Indian Wells. Naomi Osaka si Daria Kasatkina au trecut de Simona Halep si Venus Williams.

Presa internationala critica dur jocul prestat de Simona Halep in fata tinerei Osaka, aflata la cea mai mare performanta din cariera, dupa 6-3; 6-0 cu numarul 1 WTA.

L'Équipe: ”Naomi Osaka a ”maturat” cu Simona Halep! Finala de la Inadian Wells va avea doua jucatoare de 20 de ani. Nipona Naomi Osaka va juca finala cu Daria Kasatkina dupa ce a eliminat-o surprinzator pe numarul 1 mondial Simona Halep”.

BBC: ”Soc! Venus Williams si Simona Halep au fost eliminate in semifinale la Indian Wells. Necunoscuta Osaka, clasata pe locul 44 in lume, a reusit sa o distruga pe numarul unu mondial, Simona Halep, 6-3, 6-0, in 65 de minute”.

WTA: ”Osaka o invinge pe Halep pentru a ajunge la finala de la Indian Wells. Nipona si-a continuat parcursul de vis avut in cele doua saptamani la Indian Wells, dupa ce a eliminat-o uimitor pe Simona Halep”.

Tennis.com: ”Naomi Osaka nu a avut probleme cu Simona Halep in meciul din semifinalele Indian Wells. Fata de Daria Kasatkina care a eliminat-o pe Venus Williams 4-6, 6-4, 7-5 intr-o lupta de aproape trei ore, Naomi Osaka si-a terminat treaba mult mai repede, in doar o ora si cinci minute”.

Fox Sport: ”Suprize mari in semifinalele de la Indian Wells dupa ce Venus Williams si Simona Halep au fost eliminate. Eliminarea Simonei Halep a fost un soc si mai mare, deoarece numarul 1 mondial a pierdut in fata lui Naomi Osaka, doar locul 44 in lume. Spre deosebire de Kasatkina, Osaka nu are nici macar un singur trofeu WTA in palmares. Asta este cu siguranta cea mai mare victorie din cariera ei. O victorie masiva!”.

Urmatorul turneu la care va participa Simona Halep este tot in SUA, la Miami.