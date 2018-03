SIMONA HALEP, OUT DE LA INDIAN WELLS | Explicatiile Simonei pentru esecul USTURATOR cu Osaka: "Nu eram pregatita pentru meciul asta!"

Simona Halep iese de la Indian Wells dupa o semifinala dezamagitoare cu Naomi Osaka.

Simona pleaca de la Indian Wells dupa 3-6; 0-6 cu tanara japoneza Naomi Osaka, 20 de ani, locul 44 WTA inaintea acestui turneu.

Simona spune ca nu stie ce s-a intamplat la 4-3, dupa ce a ratat o minge de break.



"Nu am fost pregatita sa joc acest meci si am jucat prost. Partea buna este ca am jucat semifinale dupa multe saptamani de pauza. E o infrangere greu de digerat, insa imi voi reveni, maine e o noua zi. Nu sunt surprisa sa vad doua jucatoare de 20 de ani in finala. Ambele joaca foarte bine si merita sa joace finala. Am jucat bine pana la 4-3, dar apoi mi-am pierdut concentrarea, nu stiu de ce", a spus Simona Halep la conferinta.



Simona participa saptamana viitoare la turneul de la Miami, acolo unde este favorita principala.