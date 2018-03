OPINIE // "Simona Halep s-a batut singura cu doua zile inainte de meci" Unde a gresit liderul mondial din tenisul feminin

Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a batut singura inainte de meciul cu tanara Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA).

De Florin Caramavrov

Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a batut singura inainte de meciul cu tanara Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA). Japoneza care nu stie japoneza ar fi putut face doar figuratie pe teren si tor ar fi castigat aceasta partida.

Simona a pierdut confruntarea din semifinale inca din sferturi, cand l-a umilit pe Darren Cahill. L-a chemat tarziu la „on-court coaching”, dupa ce a pierdut setul doi, nici nu a privit inspre el, parca n-ar fi existat, i-a spus persiflant ca nu va face nimic in setul 3 si l-a trimis in tribune, pentru a-l chema din nou dupa numai trei ghemuri. Aceeasi atitudine, aceeasi bosumflare, acelasi blocaj mental, aceeasi privire in gol, spre nicaieri.



