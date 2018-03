"Nu imi caut scuze, pur si simplu asta s-a intamplat!" Simona Halep, noi explicatii pentru jocul slab cu Osaka

Simona Halep nu-si explica jocul slab din semifinala cu Naomi Osaka.

Simona a pierdut fara drept de apel cu tanara japoneza de 20 de ani, 3-6; 0-6, si spune ca pur si simplu nu s-a putut concentra suficient in aceasta partida.



"Pur si simplu nu am simtit mingea deloc. Am fost iesita din jos azi. Am jucat bine pana la 4-3, dar apoi pur si simplu am iesit. Nu stiu de ce. Mi-am pierdut concentrarea. A fost mai buna. A foost mai pregatita si gata de joc, a fost pregatita sa castige meciul. Eu nu.

Am facut tot ca sa fiu pregatita pentru acest meci. Nu incerc sa-mi caut scuze. Doar explic ce s-a intamplat. Pur si simplu nu am fost pregatita si am jucat prost", a spus Simona Halep, potrivit WTA Insider.

Naomi Osaka are sansa acum sa intre in istorie. E prima jucatoare care ajunge in finala fara sa fie favorita din 2005, de la Kim Clijsters. Doar jucatoarea belgiana si Serena Williams in 1999 au mai reusit asta pana acum.

Osaka si Daria Kasatkina joaca finala de la Indian Wells duminica, de la ora 20:00.