Dezastru pentru Simona Halep in ierarhia WTA: desfasurarea Wimbledon 2021 a confirmat dupa un singur tur ca va cadea minim 5 pozitii, pana pe locul 8 

Simona Halep ar putea iesi nu doar din top 10 WTA, ci si dintre primele 15 jucatoare ale lumii dupa Wimbledon 2021.

Pozitia precara a Simonei Halep in clasamentul WTA, formata in contextul incapacitatii de a-si apara cele 2000 de puncte cucerite la Wimbledon in 2019 o poate trimite pe jucatoarea din Romania pana pe locul 16 WTA dupa incheierea Grand Slam-ului londonez, noteaza jurnalistul Jose Morgado.

Numar 3 WTA inaintea inceperii turneului de la Wimbledon, Simona Halep ocupa locul 8 in ierarhia mondiala LIVE, iar Garbine Muguruza si Belinda Bencic au sanse reale sa o intreaca in cazul unor parcursuri care se vor extinde in saptamana a doua de concurs.

Nu doar Simona Halep va fi puternic afectata in clasamentul WTA de aceasta editie a competitiei de la Wimbledon, ci si finalista editiei din 2019, Serena Williams. Sportiva americana a parasit competitia din cauza unei accidentari si va cadea cel putin pana pe locul 16.

Nici Simona Halep, si nici Serena Williams nu vor participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, care vor reprezenta o sansa rarisima pentru Naomi Osaka de a castiga medalia de aur.