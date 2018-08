Planul lui Darren Dahill. Ce vrea sa schimbe in jocul Simonei Halep

Darren Cahill a dezvaluit pentru WTA ce vrea sa schimbe in jocul Simonei Halep.

Liderul mondial din WTA trece prin cea mai buna perioada a carierei. Pentru Simona Halep, turneul de la Montreal este al treilea al sezonului, dupa Shenzhen si Roland Garros. Este al doilea titlu in Canada, tot la Montreal, dupa cel din 2016 si al 18-lea al carierei.

Sportiva noastra va evolua saptamana aceasta la Cincinnati, acolo unde Darren Cahill a facut cateva dezvaluiri despre ce doreste sa schimbe in jocul elevei sale. Australianul a marturisit ca la Montreal i-a refuzat Simonei o solicitare de a cobori pe teren pentru sfaturi si explica de ce a ales sa procedeze astfel.

“Cred ca cel mai important lucru pentru un antrenor este sa-si invete elevul sa-si rezolve singur problemele. Daca nu facem asta, nu-l ajutam pe termen lung. Deci ideea la care am lucrat cu Simona in ultimii 3 ani a fost: <ok, te ajut, dar mai intai incearca sa te ajuti singura>. La Montreal s-a intamplat pentru prima data sa ma cheme si sa-i fac semn ca nu vin. Nu cred ca voi repeta asta prea des, pentru ca acum stiam ca partida este in mainile ei. Daca era capabila sa caute in interiorul ei si sa gaseasca solutia, trebuia sa o faca singura. Acestea sunt acele momente cand o enervez, se enerveaza si in loc sa se concentreze pe ce ii spun, se concentreaza si pe adversara”, a declarat tehnicianul australian la conferinta de presa de la Antipozi.

De asemenea, intentia lui Darren Cahill este sa-si instruiasca eleva sa gestioneze singura problemele in turneele de Grand Slam, acolo unde nu poate apela la sfaturile antrenorului ei.

Ajla Tomljanovic, in varsta de 25 de ani, va fi prima adversara a Simonei Halep la Cincinnati. Pentru Tomljanovic, la Cincinnati, contra Simonei Halep, va fi al treilea meci la rand cand intalneste o sportiva din Romania. Australianca a trecut in ultimul tur al calificarilor de Sorana Cirstea, iar mai apoi pe tabloul principal in turul inaugural, de Irina Begu. Partida dintre Tomljanovic si Halep va avea loc in aceasta noapte, nu inainte de ora 2:00, ora Romaniei, pe terenul central din Cincinnati.