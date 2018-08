SIMONA HALEP, CINCINNATI | "Habar n-aveam ca am jucat contra ei!" :)) Ce a zis Simona inaintea primului meci

Simona Halep o va intalni in turul doi la Cincinnati pe Ajla Tomljanovic.

Chiar daca s-au mai intalnit o data, in 2010, in cadrul unui meci de Fed Cup, pe vremea cand Tomljanovic reprezenta Croatia, Simona a uitat aceasta partida si a fost surprinsa cand a aflat ca au mai jucat impreuna.

"Nu aveam nicio idee ca am jucat impotriva ei, a fost acum mult timp. Stiu ca e o adversara dura, ce joaca un tenis foarte bun", a spus Simona.

Halep si Tomljanovic s-au mai duelat in urma cu opt ani, intr-un meci de Fed Cup, Simona impunandu-se greu, in trei seturi. Cele doua se vor infrunta din nou miercuri noaptea, in turul secund de la Cincinnati.

Pentru Tomljanovic, la Cincinnati, contra Simonei Halep, va fi al treilea meci la rand cand intalneste o sportiva din Romania. Australianca a trecut in ultimul tur al calificarilor de Sorana Cirstea, apoi pe tabloul principal in turul inaugural de Irina Begu.

Partida dintre Tomljanovic si Halep va avea loc in aceasta noapte, nu inainte de ora 2:00, ora Romaniei, pe terenul central din Cincinnati.