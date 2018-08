SIMONA HALEP, CINCINNATI | Fostul antrenor al lui Halep a uitat-o pe Simona! Fisettte: "Nicio jucatoare nu e ca Kerber!"

Wim Fissette, fostul antrenor al Simonei Halep, a vorbit pentru WTA Insider despre colaborarea de succes pe care o are in prezent cu Angelique Kerber.

Belgianul a marturisit la interviul de la Cincinnati ca nu a mai avut o asemenea jucatoare sub comanda.

"Nu e cea mai spectaculoasa jucatoare. Sunt alte jucatoare spectaculoase, dar Angie...eu ii spun ca e tare ca piatra. Poate ca nu e jucatoarea despre care stiti ca e de trei ori campioana de Grand Slam, dar toata lumea uraste sa joace impotriva ei. M-am lovit de asta in ultimii ani. De fiecare data cand noi aveam de jucat impotriva lui Kerber, ne gandeam: ooohhh, mmmm!

E o jucatoare impotriva careia e foarte dur sa joci, pentru ca in mod normal nu face multe greseli nefortate, dar daca nu pui mult presiune, atunci ea e cea care pune presiunea, pentru ca poate face totul. Poate juca foarte bine in defensiva si poate juca foarte bine si in ofensiva. Intotdeauna lupta pana la ultima minge. Cred ca e un exemplu bun pentru multe jucatoare", a spus Fissette pentru WTA.

Wim Fissette a pregatit-o pe Simona Halep in 2014, in anul in care sportiva noastra a atras atentia in tot circuitul mondial feminine, dar la finalul acelui an pus capat colaborarii. Intre timp, belgianul a mai colaborat cu Victoria Azarenka si Johanna Konta. Din luna noiembrie a anului trecut, Fissette o pregateste pe Kerber.