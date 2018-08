SIMONA HALEP, CINCINNATI | Cahill a dezvaluit cum a avut loc transformarea Simonei: "El a inspirat-o!"

Simona Halep debuteaza la turneul de la Cincinnati in aceasta noapte.

Simona Halep este lider mondial de 41 de saptamani, a depasit astfel recordul lui Ilie Nastase, si castiga turneu dupa turneu. Darren Cahill, antrenorul Simonei, explica modul in care Rafael Nadal reuseste sa o inspire pe romanca din fruntea clasamentului mondial.

"Rafa a inspirat-o pe Simona cu ceea ce a realizat, cu felul in care se antreneaza, cu etica muncii, cu felul in care lupta pentru orice minge, indiferent care e scorul. Poate fi condus cu 6-0, 5-0, 40-0 si nu ti-ai putea da seama. Cred ca astfel s-a modelat Simona in ultimul an si jumatate.

Cred ca se vede putin, dar nimeni nu poate fi la fel ca Rafa. Dar daca o comparam pe vechea Simona cu noua Simona, diferentele se vad. A avut mereu o etica a muncii foarte buna, nu a fost nevoie sa o imping de la spate la antrenamente. Mereu a dat 100%", a afirmat Darren Cahill inaintea turneului de la Cincinnati.

Ajla Tomljanovic, in varsta de 25 de ani, va fi prima adversara a Simonei Halep la Cincinnati. Pentru Tomljanovic, la Cincinnati, contra Simonei Halep, va fi al treilea meci la rand cand intalneste o sportiva din Romania. Australianca a trecut in ultimul tur al calificarilor de Sorana Cirstea, iar mai apoi pe tabloul principal in turul inaugural, de Irina Begu. Partida dintre Tomljanovic si Halep va avea loc in aceasta noapte, nu inainte de ora 2:00, ora Romaniei, pe terenul central din Cincinnati.