Numar 6 WTA, Simona Halep va juca cu Barbora Strycova (numarul 34 WTA) in turul 2 la WTA Wuhan marti-dimineata, de la ora 06:00.

Meciul este programat sa se desfasoare pe Arena Centrala a Centrului International de Tenis de la Wuhan, stadion cu o capacitate de 15.000 de locuri.

Meciul conteaza pentru faza 16-imilor de finala, iar invingatoarea va juca in optimi cu Elena Rybakina / Ons Jabeur.

Simona Halep, la primul meci dupa eliminarea prematura de la US Open

Vizibil pusa in dificultate de durerile suferite la tendonul lui Ahile, Simona n-a avut cel mai bun rezultat la Flushing Meadows in acest an, unde a invins-o pe Nicole Gibbs in primul tur, dar a sfarsit invinsa in turul al doilea de Taylor Townsend, intr-un meci in care Simona a ratat o minge de meci.

Intre timp, Simona a petrecut cateva saptamani in tara, recuperandu-se, dupa care a facut deplasarea in China. Referitor la aceasta tara si dieta specifica, Simona a declarat, in treacat ca „nu ar putea sa se ingrase niciodata. Mancarea de acolo este foarte usoara.”

Forma recenta slaba de ambele parti: Simona Halep, 3 infrangeri in ultimele 5 meciuri oficiale vs. Strycova, 4 esecuri din 5 posibile

Revenind la tenis, Simona nu vine dupa cea mai buna serie de rezultate, inregistrand 3 esecuri in ultimele 5 meciuri disputate in circuitul WTA. Au fost infrangeri cu Buzkova (retragere Simona la 0-1 la seturi), cu Madison Keys (1-2 la seturi) si cu Taylor Townsend (1-2 la seturi).

Adversara sa insa, Barbora Strycova a adunat 4 infrangeri in ultimele 5 jocuri disputate in circuit. A pierdut cu Peterson, Kasatkina, Pera si Bolsova Zadoinov, oprind seria abia in primul tur la Wuhan, cu o victorie impotriva numarului 136 WTA, Xiyu Wang. Strycova a invins-o pe Wang scor 6-4, 6-2, in 92 de minute de joc.

Simona Halep, palmares zdrobitor favorabil cu Barbora Strycova

Simona Halep a pierdut prima confruntare directa cu Barbora Strycova. Se intampla in 2010, la Paris, pe o suprafata indoor. De atunci, Simona n-a mai pierdut nici macar un set impotriva cehoaicei, de care a trecut de 4 ori pe hard – la Beijing, Indian Wells de doua ori si Toronto, si o data pe zgura, la Stuttgart.

De mentionat plusul suprafetei pentru Simona, intrucat la Wuhan se joaca pe o suprafata hard outdoor. Toate meciurile disputate in aer liber intre Halep si Strycova au fost adjudecate de romanca.

Simona Halep nu a castigat niciodata turneul WTA de la Wuhan. Cea mai buna performanta, semifinale in 2016

Simona Halep a participat in toate cele 5 editii ale turneului WTA Premier 5 de la Wuhan, insa n-a avut niciodata mai mult succes decat in editia 2016, cand a ajuns in semifinale. Acolo, Simona a pierdut in fata Petrei Kvitova, scor 1-6, 2-6. Turneul WTA de la Wuhan a ajuns in 2019 la cea de-a sasea editie din istorie.

Simona Halep are doua meciuri programate marti

La scurt timp dupa incheierea meciului cu Strycova, Simona Halep are programat turul secund la dublu alaturi de Raluca Olaru. Dublul Halep-Olaru se va duela cu Duan-Kudermetova, in jurul orei 09:00, ora Romaniei.

Barbora Strycova este numarul 1 WTA in proba de dublu, a castigat Wimbledon in acest an

Strycova a avut un an fulminant din punct de vedere tenisistic, ajungand pe prima pozitie a clasamentului de dublu. In prezent, cehoaica conduce configuratia clasamentului detasat, avand 8180 de puncte, cu 995 peste ocupanta locului secund, Elise Mertens.

Mai mult, Barbora Strycova a ajuns pana in semifinale la Wimbledon in proba de simplu in acest an, fiind invinsa de Serena Williams, care avea sa piarda mai apoi finala in favoarea Simonei Halep. La dublu insa, Strycova s-a impus alaturi de partenera sa Su-Wei Hsieh. Strycova a mai castigat in 2019 la dublu turneele de la Dubai si Madrid.

Lucruri nestiute despre Barbora Strycova

Cea mai buna clasare a ei in proba de simplu este locul 16 WTA (ianuarie 2017)

Este castigatoare de turneu de mare slem, dupa victoria de la Wimbledon din acest an

Traverseaza cel mai bun sezon al carierei, Strycova fiind jucatoare profesionista de tenis inca din anul 2003

A castigat alaturi de Karolina Pliskova meciul decisiv al confruntarii Romania vs. Cehia din sferturile de finala ale Cupei Federatiei din 2016. Strycova-Pliskova le-au invins atunci pe Mitu-Olaru.

A castigat peste 10 milioane de dolari din tenis.

SIMONA HALEP vs. BARBORA STRYCOVA se joaca marti dimineata, de la ora 06:00. Favorita numarul 4 la castigarea trofeului, Simona o conduce pe Barbora cu 5-1 la meciurile directe.