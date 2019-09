Simona Halep se pregateste de un nou succes istoric! Dupa ce a cucerit Roland Garros si Wimbledon vrea neaparat asta: "Cred ca orice lucru este posibil in aceasta lume"

Simona Halep va juca in aceasta saptamana in turneul de la Wuhan si a acordat un interviu in care a spus care este principalul sau obiectiv pentru urmatorii ani.

Simona isi doreste sa castige Australian Open: "Darren s-a intors si sunt convinsa ca vrea sa castige acasa"

"Voi incerca sa lucrez mai mult pe terenurile cu suprafata dura. Pe iarba, mi-am schimbat putin jocul si asta m-a ajutat. Acum trebuie sa imi ajustez jocul pe suprafetele dure. Am avut rezultate bune in trecut. Am jucat finala la Melbourne. Principalul meu obiectivpentru anii urmatori este sa castig Australian Open, pentru ca Darren s-a intors si sunt convinsa ca vrea sa castige acasa", a spus Halep.

Simona este foarte bucuroasa ca a reluat colaborarea cu Darren: "El este cu siguranta parte din succesul meu"

"Darren nu a fost foarte departe de cariera mea in acest an. El a fost intotdeauna alaturi de mine, ajutandu-ma foarte mult, in timpul turneului de la Wimbledon, in special. El este cu siguranta parte din succesul meu. Nu am avut un raspuns cert pana dupa US Open, atunci cand mi-a spus ”100% pot reveni”. Nu ma gandeam ca va fi cu siguranta in echipa mea anul viitor, asa ca am asteptat pana mi-a spus 100%. De atunci sunt foarte fericita si increzatoare ca anul viitor voi putea realiza niste lucruri frumoase din nou", a completat Simona.

Simona Halep se gandeste sa castige toate cele patru turnee de Grand Slam: "Am aceasta posibilitate in mintea mea, trebuie sa recunosc. Stiu ca este dificil, insa, dupa Wimbledon, cred ca orice lucru este posibil in aceasta lume".

Simona Halep va juca maine dimineata la 07:00 impotriva jucatoarei din Cehia, Barbora Strycova in turneul de la Wuhan.