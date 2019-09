SIMONA HALEP LA WUHAN | Simona si-a aflat adversara din turul 2: intalneste o jucatoare care nu i-a luat niciun set in 5 meciuri

Din articol Alte rezultate inregistrate duminica in primul tur

Simona Halep se va duela cu Barbora Strycova in turul 2 de la Wuhan.

Jucatoarea ceha de tenis Barbora Strycova (locul 31 WTA) a invins-o duminica, in doua seturi, 6-4, 6-2, pe chinezoaica Wang Xiy (140 WTA), in primul tur al turneului WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 2.828.000 dolari, si o va intalni in runda urmatoare pe Simona Halep (6 WTA).

Halep, campioana en titre de la Wimbledon, va juca primul sau meci dupa ce a fost eliminata din turul al doilea la US Open.

Simona Halep are cinci victorii consecutive in fata cehoaicei Strycova, cea mai recenta la Indian Wells, anul acesta, fara a pierde vreun set in aceste succese. Strycova a castigat primul episod al acestui duel in 2010 (Simona avea 19 ani), la Paris, in calificari. Halep este la a sasea sa participare la turneul Wuhan, cel mai bun rezultat fiind semifinala din 2016, cand a fost invinsa de Petra Kvitova. In 2014, romanca a pierdut la debut, in turul secund, in 2015 a cedat in optimi, iar in 2017 si 2018 a pierdut de asemenea in turul al doilea, la debut.

Australianca Ashleigh Barty este principala favorita, iar campioana en titre e belarusa Arina Sabalenka.

Alte rezultate inregistrate duminica in primul tur

Caroline Garcia (Franta) - Daria Kasatkina (Rusia) 6-2, 6-2

Elena Rîbakina (Kazahstan) - Lin Zhu (China) 7-5, 2-6, 6-0

Arina Sabalenka (Belarus/N.9) - Aliaksandra Sasnovich (Belarus) 6-1, 6-2

Danielle Collins (SUA) - Venus Williams (SUA) 7-5, 7-6 (7/5)

Bernarda Pera (SUA) - Jennifer Brady (SUA) 6-4, 3-6, 6-4

Polona Hercog (Slovenia) - Jessica Pegula (SUA) 6-0, 6-1

Sloane Stephens (SUA/N.10) - Shuai Zhang (China) 7-5, 6-4

Daiana Iastremska (Ucraina) - Ajla Tomljanovic (Australia) 7-6 (7/5), 6-2.