Simona Halep se inclina in fata Serenei: "O admir pentru ca a jucat 4 finale de Slam din ultimele 5 posibile"

Simona Halep este incantata ca este parte integranta a unei generatii deosebite in circuitul WTA.

Referitor la specificul grupului celor mai bune jucatoare din lume, Simona a declarat ca are cateva lucruri de admirat la fiecare dintre ele.

"Avem multe personalitati in circuit si multe persoane diferite. Sunt mame si sunt si tinere. Ar trebui sa admiram pe toata lumea, pentru ca noi aici ne luptam cu cateva lucruri, chiar si din punct de vedere mental", a spus numarul 6 WTA.

Simona Halep: "O admir pe Serena Williams pentru ca a putut juca 4 finale de Grand Slam din ultimele 5 posibile

"Am admirat-o si pe Vondrousova ca a ajuns in finala la Roland Garros, dar si pe Barty pentru primul sau Slam. Este o generatie variata in acest moment. Imi place foarte mult.

Niciodata nu stii la ce sa te astepti intr-un meci. Asta este bine pentru mine, intrucat trebuie sa fiu mereu la 100% din potential", a adaugat Simona Halep.

Simona Halep despre cum se simte sa fie in topul tenisului de 6 ani

"In ultimii 6 ani am fost in top, pentru ca fiecare jucatoare ma motiveaza, ori de cate ori joc, fie daca are 30 sau 20 de ani. Este un amestec bun de varste in circuit, ne face bine tuturor", a spus Halep.

Simona Halep, 27 de ani va debuta la Wuhan impotriva cehoaicei Barbora Strycova, 33 de ani intr-un meci care reuneste doua dintre cele mai experimentate jucatoare din circuit. Halep o conduce pe Strycova cu 5-1 la scorul intalnirilor directe.

Halep vs. Strycova se joaca marti, 24 septembrie de la ora 06:00, ora Romaniei.