SIMONA HALEP - BARBORA STRYCOVA WUHAN | Organizatorii au anuntat ora de start a meciului din turul 2! Avantaj important pentru romanca

Simona Halep si Barbora Strycova s-au mai intalnit de sase ori in cariera.

Simona Halep a aflat numele adversarei pe care o va infrunta in turul 2 la WTA Wuhan. Halep se va duela cu Barbora Strycova, jucatoare care a ajuns pana in semifinale la Wimbledon.

Simona Halep o conduce pe Barbora Strycova cu 5-1 la scorul intalnirilor directe, bifand totodata cinci succese la rand impotriva tenismenei din Cehia.

Simona Halep vs. Barbora Strycova (5-1 H2H) se joaca marti, 24 septembrie

Simona Halep si Barbora Strycova au fost programate pentru a juca marti. Cele mai importante meciuri de luni vor fi: Donna Vekic vs. Viktoria Azarenka (meciul care va stabili posibila urmatoare adversare a Simonei Halep), Petra Kvitova vs. Polona Hercog si Anastasia Pavlyuchenkova vs. Sofia Kenin.

Venus Williams, eliminata de la Wuhan

Prima zi de concurs a turneului Premier 5 de la Wuhan a adus si prima surpriza, sora mai mare a familiei Williams fiind eliminata de conationala sa, Danielle Rose Collins. Williams a pierdut in 2 seturi, scor 5-7, 6-7.

Campioana in exercitiu, Aryna Sabalenka s-a impus in primul tur, trecand de Sasnovich in minimum de seturi.

Simona Halep vs. Barbora Strycova vor juca marti, in jurul orei 07:00.